ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський призначив нового прес-секретаря: хто замінив Мендель

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 09 липня 2021 16:19
Зеленський призначив нового прес-секретаря: хто замінив Мендель Фото: Сергій Никифоров, новий прес-секретар президента України (instagram.com/sergii.nykyforov)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський призначив свого нового прес-секретаря. Ним став журналіст та телеведучий Сергій Никифоров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прес-секретарем президента України", - йдеться в тексті указу.

Водночас глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прес-секретаря. Тобто сьогодні Мендель офіційно залишила цю посаду.

Як писало РБК-Україна, Мендель не йде з Офісу президента, а залишиться працювати позаштатним радником керівника ОП Андрія Єрмака. За інформацією джерела РБК-Україна в ОП, колишній прес-секретар Зеленського відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ.

Хто такий Сергій Никифоров

Никифоров, за інформацією з його сторінок у соцмережах, у 2008 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Він має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці, працював на різних каналах.

На початку кар'єри працював на "К1", "24 каналі", а також на криворізькому телебаченні. Встиг чотири роки попрацювати на "Першому національному", а у 2011 році перейшов на міжнародний канал Euronews, де працював до 2017-го.

До призначення в Офіс президента він працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".

Нагадаємо, посада прес-секретаря президента стала вакантною після того, як Юлія Мендель оголосила про звільнення. Мендель була прес-секретарем Зеленського з червня 2019 року, потрапивши за цей період у декілька скандалів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський назначение
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі