Зеленський призначив нового прес-секретаря: хто замінив Мендель
Президент Володимир Зеленський призначив свого нового прес-секретаря. Ним став журналіст та телеведучий Сергій Никифоров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.
"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прес-секретарем президента України", - йдеться в тексті указу.
Водночас глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прес-секретаря. Тобто сьогодні Мендель офіційно залишила цю посаду.
Як писало РБК-Україна, Мендель не йде з Офісу президента, а залишиться працювати позаштатним радником керівника ОП Андрія Єрмака. За інформацією джерела РБК-Україна в ОП, колишній прес-секретар Зеленського відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ.
Хто такий Сергій Никифоров
Никифоров, за інформацією з його сторінок у соцмережах, у 2008 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Він має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці, працював на різних каналах.
На початку кар'єри працював на "К1", "24 каналі", а також на криворізькому телебаченні. Встиг чотири роки попрацювати на "Першому національному", а у 2011 році перейшов на міжнародний канал Euronews, де працював до 2017-го.
До призначення в Офіс президента він працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".
Нагадаємо, посада прес-секретаря президента стала вакантною після того, як Юлія Мендель оголосила про звільнення. Мендель була прес-секретарем Зеленського з червня 2019 року, потрапивши за цей період у декілька скандалів.