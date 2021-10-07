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Зеленский провел масштабные ротации в дипломатическом корпусе

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Четверг 07 октября 2021 01:00
Зеленский провел масштабные ротации в дипломатическом корпусе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером провел масштабные ротации в дипломатическом корпусе. В частности, он подписал приказы об освобождении пяти послов Украины в шести странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оофициальное интернет-представительство президента Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

В частности, уволен Ростислав Троненко - посол Бразилии, Василий Серватюк - посол в Таджикистане и Афганистане по совместительству, Иван Кулеба - посол в Армении. Также Зеленский уволил Евгения Микитенко - посла Украины в Египте и Владимира Яценковского - посла в Литве.

Вместе с тем Зеленский подписал указы о назначении Андрея Праведника - послом в Республике Руанда, а посла в Нигерии Валерия Кирдоду - послом в Республике Камерун по совместительству.

Также посол в Мексике Оксана Драмарецкая назначена послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.

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Владимир Зеленский
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