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Зеленский назначил посла в Ватикане: кто им стал

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Вторник 14 декабря 2021 20:45
Зеленский назначил посла в Ватикане: кто им стал Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане. Им стал Андрей Юраш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в указе №654/2021.

Отметим, что Андрей Юраш - украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии, восточной христианской традиции, государственной этнополитики, прав национальных меньшинств.

С 2014 года возглавлял департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.

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