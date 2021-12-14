Зеленский назначил посла в Ватикане: кто им стал
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане. Им стал Андрей Юраш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в указе №654/2021.
Отметим, что Андрей Юраш - украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии, восточной христианской традиции, государственной этнополитики, прав национальных меньшинств.
С 2014 года возглавлял департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.