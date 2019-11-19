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Зеленский назначил нового главу Житомирской РГА

Новости » Политика     19.11.2019 - 19:18
Зеленский назначил нового главу Житомирской РГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Юрий Оханский назначен новым главой Житомирской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Житомирской районной государственной администрации, им стал Юрий Оханский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение Зеленского №409.

Распоряжение о назначении Оханского было подписано Зеленским 19 ноября.

"Назначить Оханского Юрия Николаевича председателем Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении.

До этого Оханский работал в Барановском горсовете (Житомирская область).

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров утвердил граничное количество чиновников в областных государственных администрациях и районных администрациях. Больше всего работников РГА сократили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. В целом в Украине сократят штат районных государственных администраций на 18449.

Также сообщалось, что 19 ноября Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы" № 232-IX. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЖитомирРайонная государственная администрация
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