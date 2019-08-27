Зеленский назначил начальника СБУ в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области. Соответствующий указ обнародован на президентском сайте

Другим указом Зеленский уволил Сергея Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

Напомним, Сергей Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом президента Петра Порошенко в июле 2016 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский после вступления в должность сменил руководителей СБУ в нескольких областях. В частности, 27 августа президент назначил Алексея Петрова начальником СБУ в Кировоградской области. До этого сменились руководители в Черкасской области и Житомирской области.

Отметим, кадровые ротации в руководстве СБУ областей происходят регулярно. Часто президенты переводят руководителей из одной области в другую.