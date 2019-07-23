Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 23 июля.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе президента №550/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пезидент Владимир Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.