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Зеленський призначив начальника департаменту захисту національної державності СБУ


Відповідний указ був оприлюднений 23 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 23 липня.

"Призначити Андрущенка Сергія Анатолійовича начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - йдеться в указі президента №550/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

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