Зеленский назначил главу райгосадминистрации в Черниговской области

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Андрея Аникиенко главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.
"Назначить Аникиенко Андрея Михайловича главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области", – говорится в распоряжении Зеленского.
До недавнего времени Аникиенко был депутатом Новгород-Северского городского совета. Он был избран от сел Блистова, Березова Гать, Лоска, Слободка и Стахорщина и входил в комиссию по вопросам планирования, бюджета и коммунальной собственности города. Ранее Аникиенко возглавлял районный отдел ГУ ГСЧС.
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