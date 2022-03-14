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Зеленский назначил главу райгосадминистрации в Черниговской области

Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Андрея Аникиенко главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.

"Назначить Аникиенко Андрея Михайловича главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области", – говорится в распоряжении Зеленского.

До недавнего времени Аникиенко был депутатом Новгород-Северского городского совета. Он был избран от сел Блистова, Березова Гать, Лоска, Слободка и Стахорщина и входил в комиссию по вопросам планирования, бюджета и коммунальной собственности города. Ранее Аникиенко возглавлял районный отдел ГУ ГСЧС.

К слову, глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов оценил потенциал ПВО Киева.

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Владимир ЗеленскийЧерниговская область