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Зеленський призначив голову райдержадміністрації на Чернігівщині

Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Андрія Анікієнка головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави.

"Призначити Анікієнка Андрія Михайловича головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області", – йдеться у розпорядженні Зеленського.

Донедавна Анікієнко був депутатом Новгород-Сіверської міської ради. Він був обраний від сіл Блистова, Березова Гать, Лоска, Слобідка і Стахорщина та входив до комісії з питань планування, бюджету та комунальної власності міста. Раніше Анікієнко очолював районний відділ ГУ ДСНС.

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов оцінив потенціал ППО Києва.

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Володимир ЗеленськийЧерниговская область