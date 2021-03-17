Зеленский назначил Ермаку еще одного заместителя

Президент Украины Владимир Зеленский назначил еще одного заместителя главе Офиса президента Андрею Ермаку. Им стал Игорь Брусило.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Отметим, на сайте президента указано, что Брусило был заведующим отделом главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации президента.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по градостроительству.
До этого президент сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, он ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Она до назначения была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО, а также была замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.