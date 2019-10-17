Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие указы были обнародованы 17 октября.

Так, президент государственными уполномоченными Сергея Тищика и Дарью Чередниченко. При этом уточняется, что Чередниченко также назначена заместителем главы АМКУ.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Также он уволил Андрея Волка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Кроме того, президент уволил Агию Загребельскую и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Отметим, в конце июля президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины. Он назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую.