Зеленский назначил на должности 28 судей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на вакантные должности 28 новых судей. 27 из них - в местные суды первой инстанции, одного - в хозяйственный суд Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Соответствующие указы №610, №612, №613, №614 президент подписал 1 декабря.
В частности, по данным "Фонда Dejure", двое судей - Петр Заруба и Андрей Ключник, назначенные указами Зеленского, получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности в 2018 году. В частности, за свои решения, которые ограничивали права и свободы участников революции достоинства в 2013-2014 годах.
Зарубу президент назначил судьей Дарницкого районного суда Киева и Ключника - судьей Святошинского районного суда Киева.
По сообщению общественных активистов, Ключнику вынесли негативное заключение за то, что в 2014 году он посадил в тюрьму участника Революции достоинства Александра Костура "за участие в протестах".
Заруба получил негативное заключение ОСД из-за своего решения о лишении водительских прав участницы Автомайдана в 2014 году.
Напомним, 17 ноября Высший совет правосудия обратился к президенту безотлагательно назначить судей на вакантные должности из представленного перечня.
26 ноября Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда Украины. Они стали судьями по квоте президента.
КСУ отложил приведение к присяге новых судей до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины.