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Зеленський призначив на посади 28 суддів

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 00:55
Зеленський призначив на посади 28 суддів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 нових суддів. 27 з них - до місцевих судів першої інстанції, одного - до Господарського суду Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відповідні укази №610, №612, №613, №614 президент підписав 1 грудня.

Зокрема, за даними "Фонду Dejure", двоє суддів - Петро Заруба та Андрій Ключник, призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності у 2018 році. Зокрема, за свої рішення, які обмежували права і свободи учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Зарубу президент призначив суддею Дарницького районного суду Києва та Ключника - суддею Святошинського районного суду Києва.

За повідомленням громадських активістів, Ключнику винесли негативний висновок за те, що у 2014 році він посадив у в'язницю учасника Революції Гідності Олександра Костура "за участь у протестах".

Заруба отримав негативний висновок ГРД через своє рішення про позбавлення водійських прав учасниці Автомайдану у 2014 році.

Нагадаємо, 17 листопада Вища рада правосуддя звернулася до президента невідкладно призначити суддів на вакантні посади з представленого переліку.

26 листопада Зеленський призначив двох нових суддів Конституційного суду України. Вони стали суддями за квотою президента.

КСУ відклав приведення до присяги нових суддів до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України.

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