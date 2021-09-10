Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований. Им стал Александр Богомолов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.
В указе говорится: "назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований".
Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.
Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.
Основными заданиями института являются: