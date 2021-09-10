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Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований. Им стал Александр Богомолов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В указе говорится: "назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований".

Что известно о Богомолове

Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.

Что известно о Национальном институте стратегических исследований

Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.

Основными заданиями института являются:

  • организационное, методическое и научное сопровождение подготовки проектов ежегодных посланий президента Украины к Верховной раде Украины;
  • научное обоснование, анализ и оценка проблем и перспектив общественно-политического развития страны;
  • научное сопровождение осуществления президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины полномочий в сфере национальной безопасности Украины.

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Владимир Зеленский