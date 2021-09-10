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Зеленський призначив директора Націнституту стратегічних досліджень

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ним став Олександр Богомолов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

В указі говориться: "призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень".

Що відомо про Богомолова

Олександр Богомолов - український вчений, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, експерт із Близького Сходу.

Що відомо про Національний інститут стратегічних досліджень

Національний інститут стратегічних досліджень підпорядкований президентові України, визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності президента.

Основними завданнями Інституту є:

  • організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань президента України до Верховної ради України;
  • наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку країни;
  • наукове супроводження здійснення президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України.

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Володимир Зеленський