Зеленський призначив директора Націнституту стратегічних досліджень

Президент України Володимир Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ним став Олександр Богомолов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.
В указі говориться: "призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень".
Олександр Богомолов - український вчений, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, експерт із Близького Сходу.
Національний інститут стратегічних досліджень підпорядкований президентові України, визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності президента.
Основними завданнями Інституту є: