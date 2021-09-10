Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований
Фото: ученый Александр Богомолов (nas.gov.ua/UA)
Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований. Им стал Александр Богомолов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.
В указе говорится: "назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований".
Что известно о Богомолове
Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.
Что известно о Национальном институте стратегических исследований
Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.
Основными заданиями института являются:
- организационное, методическое и научное сопровождение подготовки проектов ежегодных посланий президента Украины к Верховной раде Украины;
- научное обоснование, анализ и оценка проблем и перспектив общественно-политического развития страны;
- научное сопровождение осуществления президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины полномочий в сфере национальной безопасности Украины.