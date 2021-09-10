Зеленський призначив директора Націнституту стратегічних досліджень
Фото: вчений Олександр Богомолов (nas.gov.ua/UA)
Президент України Володимир Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ним став Олександр Богомолов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.
В указі говориться: "призначити Богомолова Олександра Вікторовича директором Національного інституту стратегічних досліджень".
Що відомо про Богомолова
Олександр Богомолов - український вчений, директор Інституту сходознавства ім. А.Кримського НАНУ, експерт із Близького Сходу.
Що відомо про Національний інститут стратегічних досліджень
Національний інститут стратегічних досліджень підпорядкований президентові України, визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності президента.
Основними завданнями Інституту є:
- організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань президента України до Верховної ради України;
- наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку країни;
- наукове супроводження здійснення президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України.