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Зеленський найближчим часом може зустрітися з Ердоганом

Архівне фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський найближчим часом може провести зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT World.

Рама повідомив Ердогану, що найближчими днями проведу зустріч на високому рівні з президентом Зеленським. Це відбудеться в рамках саміту країн Південно-Східної Європи

Він також подбав про те, щоб президент Ердоган теж був запрошений на цей саміт для зустрічі з українським лідером.

"Хоча в нього дуже насичений порядок денний, він прийняв це запрошення", - додав прем'єр Албанії.

Що відомо про саміт

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що Україна найближчим часом проведе саміт із країнами Західних Балкан.

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутнім на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом", - заявив він.

За словами Вучича, у Сербії дуже правильні відносини з українським керівництвом.

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Володимир ЗеленськийТурцияАлбанияРеджеп Тайіп Ердоган