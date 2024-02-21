Зеленский в ближайшее время может встретиться с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT World.
Рама сообщил Эрдогану, что в ближайшие дни проведу встречу на высоком уровне с президентом Зеленским. Это состоится на саммите стран Юго-Восточной Европы
Он также позаботился о том, чтобы президент Эрдоган тоже был приглашен на этот саммит для встречи с украинским лидером.
"Хотя у него очень насыщенная повестка дня, он принял это приглашение", - добавил премьер Албании.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что Украина в ближайшее время проведет саммит со странами Западных Балкан .
"Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время", - заявил он.
По словам Вучича, у Сербии очень правильные отношения с украинским руководством.
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