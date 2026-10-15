Зеленський натякнув на таємну допомогу Польщі для захисту від атак РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Брюсселі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої очільник польського уряду запевнив у непохитній підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Під час зустрічі у Брюсселі на полях саміту Євроради Туск запевнив, що Україна не залишиться наодинці з російською агресією, а все, що могло б допомогти Москві у цій війні, є неприйнятним для Європи.

Зокрема, польська сторона наголосила, що немає жодних підстав для послаблення санкцій проти Росії чи дозволу на фінансування її воєнної машини.

Українська сторона подякувала за політичну та військово-технічну підтримку, окремо згадавши про непублічні кроки.

"Те, що ви зробили… Гаразд, іноді це має залишатися між нами двома. Але ми вдячні, тому що дуже складно захищати нашу країну, столицю від масованих атак. І ми вдячні за це, а також за 20-міліметрові боєприпаси та інше", - підкреслив президент України.

Прем’єр-міністр Польщі у свою чергу запевнив у непохитності подальшої співпраці.

"Україна, ваш народ і ви особисто - ви не самі… ви можете розраховувати на мене особисто, на Польщу, а також на ЄС", - зазначив Туск.