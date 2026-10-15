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В ЄС попросять Зеленського пом'якшити критику Трампа, - FT

15:54 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
В ЄС попросять Зеленського пом'якшити критику Трампа, - FT Фото: Володимир Зеленський - Дональд Трамп (Getty Images)
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Європейські лідери планують закликати президента України Володимира Зеленського пом'якшити публічну критику на адресу американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Саміт лідерів Євросоюзу має відбутися у Брюсселі у п'ятницю, 16 жовтня.

Як зазначило видання, зі слів посадовців, ознайомлених із планами зустрічі, європейські політики мають намір обговорити ситуацію із Зеленським під час закритих переговорів.

Один зі співрозмовників видання охарактеризував майбутнє послання до українського президента як "співчутливе, але водночас тверде".

"Можливо, це й правда, але не обов’язково щоразу говорити про це вголос", - зазначив чиновник, коментуючи публічну риторику Києва.

Європейські лідери змушені зайняти такий підхід через нестабільність трансатлантичних відносин та триваючі російські атаки на тлі нещодавнього загострення між США та Україною.

Нагадаємо, останнім часом у відносинах між Києвом та Вашингтоном виникло чимало несподіванок.

Ситуація загострилася після серії рішень та публічних заяв керівництва США, через які Україна відчуває втрату важливого партнера та розцінює деякі дії як зраду.

Зокрема, Сполучені Штати пішли на прямі домовленості з Кремлем щодо постачання російського пального.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп готує нову вигідну пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна в обмін на дотримання енергетичного перемир'я.

На тлі цих подій американська сторона вдалася до тиску, погрожуючи обмежити співпрацю з Україною.

На тлі непорозумінь президент Володимир Зеленський наголосив, що хоче обговорити з американськими партнерами ключові проблеми у відносинах, а також підкреслив, що Україна не збирається поступатися власними інтересами.

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