В ЄС попросять Зеленського пом'якшити критику Трампа, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times .

Європейські лідери змушені зайняти такий підхід через нестабільність трансатлантичних відносин та триваючі російські атаки на тлі нещодавнього загострення між США та Україною.

"Можливо, це й правда, але не обов’язково щоразу говорити про це вголос", - зазначив чиновник, коментуючи публічну риторику Києва.

Один зі співрозмовників видання охарактеризував майбутнє послання до українського президента як "співчутливе, але водночас тверде".

Як зазначило видання, зі слів посадовців, ознайомлених із планами зустрічі, європейські політики мають намір обговорити ситуацію із Зеленським під час закритих переговорів.

Саміт лідерів Євросоюзу має відбутися у Брюсселі у п'ятницю, 16 жовтня.

Нагадаємо, останнім часом у відносинах між Києвом та Вашингтоном виникло чимало несподіванок.

Ситуація загострилася після серії рішень та публічних заяв керівництва США, через які Україна відчуває втрату важливого партнера та розцінює деякі дії як зраду.

Зокрема, Сполучені Штати пішли на прямі домовленості з Кремлем щодо постачання російського пального.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп готує нову вигідну пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна в обмін на дотримання енергетичного перемир'я.

На тлі цих подій американська сторона вдалася до тиску, погрожуючи обмежити співпрацю з Україною.

На тлі непорозумінь президент Володимир Зеленський наголосив, що хоче обговорити з американськими партнерами ключові проблеми у відносинах, а також підкреслив, що Україна не збирається поступатися власними інтересами.