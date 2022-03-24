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Зеленский в НАТО: больше никогда не говорите, что наша армия не отвечает стандартам Альянса

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Североатлантического Альянса больше никогда не говорить, что украинская армия не отвечает стандартам НАТО. В частности, после войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского странам НАТО.

"Единственное, что я от вас требую, после такого месяца войны, это просьба ради наших военных – после такой войны против России больше прошу никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО", - подчеркнул он.

При этом президент упрекнул лидеров НАТО, что приобретение вооружения зависит от политических решений Альянса.

"Вы можете предоставить нам 1% от всех ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, 1%. Мы не можем это просто приобрести. Такие поставки зависят от решения НАТО, от политических решений... так что когда это все будет, это даст нам с вами 100% безопасности, а нам нужен один", - заявил Зеленский.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины