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Зеленський в НАТО: більше ніколи не кажіть, що наша армія не відповідає стандартам Альянсу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн Північноатлантичного альянсу більше ніколи не говорити, що українська армія не відповідає стандартам НАТО. Зокрема, після війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського країнам НАТО.

"Єдине, що я від вас вимагаю, після такого місяця війни, це прохання заради наших військових – після такої війни проти Росії більше прошу ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО", - підкреслив він.

При цьому президент дорікнув лідерів НАТО, що придбання озброєння залежить від політичних рішень Альянсу.

"Ви можете надати нам 1% від усіх ваших літаків, 1% від усіх ваших танків, 1%. Ми не можемо це просто придбати. Такі поставки залежать від рішення НАТО, від політичних рішень... так що коли це все буде, це дасть нам з вами 100% безпеки, а нам потрібен один", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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