Зеленский в НАТО: больше никогда не говорите, что наша армия не отвечает стандартам Альянса
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Североатлантического Альянса больше никогда не говорить, что украинская армия не отвечает стандартам НАТО. В частности, после войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского странам НАТО.
"Единственное, что я от вас требую, после такого месяца войны, это просьба ради наших военных – после такой войны против России больше прошу никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО", - подчеркнул он.
При этом президент упрекнул лидеров НАТО, что приобретение вооружения зависит от политических решений Альянса.
"Вы можете предоставить нам 1% от всех ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, 1%. Мы не можем это просто приобрести. Такие поставки зависят от решения НАТО, от политических решений... так что когда это все будет, это даст нам с вами 100% безопасности, а нам нужен один", - заявил Зеленский.
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