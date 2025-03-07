Зеленський наступного місяця відвідає Південну Африку, - Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський відвідає Південну Африку у квітні. Він проведе зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Речник президента ПАР Вінсент Магвенья в четвер, 6 березня, повідомив виданню, що Зеленський зустрінеться з Рамафосою 10 квітня. Вони обговорять зусилля щодо припинення війни Росії проти України.
«Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною", - сказав речник.
Південна Африка оголошувала про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. Сиріл Рамафоса два роки тому очолив мирну ініціативу шести африканських країн, але вона не дала результатів.
Bloomberg також зазначає, що Зеленський і Рамафоса зустрінуть у той момент, коли намагаються налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом.
Варто зазначити, що під час повномасштабної війни Україна посилила дипломатичну роботу, зокрема з Африкою та Глобальним Півднем. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив кілька турів до країн Африки у намаганнях залучити африканських лідерів до мирного процесу.
Росія своєю чергою також намагається посилити свій вплив в Африці. Так, у серпні 2024 року воєнна хунта Малі та Нігер вирішили розірвати дипломатичні відносини з Україною. Вони звинуватили Україну у нібито підтримці повстанців-туарегів, які розбили колону російських найманців "Вагнера" у Малі.
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