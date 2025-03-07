Зеленський наступного місяця відвідає Південну Африку, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський відвідає Південну Африку у квітні. Він проведе зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Речник президента ПАР Вінсент Магвенья в четвер, 6 березня, повідомив виданню, що Зеленський зустрінеться з Рамафосою 10 квітня. Вони обговорять зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

«Візит є продовженням поточних домовленостей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною", - сказав речник.

Південна Африка оголошувала про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. Сиріл Рамафоса два роки тому очолив мирну ініціативу шести африканських країн, але вона не дала результатів.

Bloomberg також зазначає, що Зеленський і Рамафоса зустрінуть у той момент, коли намагаються налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом.