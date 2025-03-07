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Зеленский в следующем месяце посетит Южную Африку, - Bloomberg

Йоханнесбург, Пятница 07 марта 2025 11:20
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Зеленский в следующем месяце посетит Южную Африку, - Bloomberg Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Южную Африку в апреле. Он проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спикер президента ЮАР Винсент Магвенья в четверг, 6 марта, сообщил изданию, что Зеленский встретится с Рамафосой 10 апреля. Они обсудят усилия по прекращению войны России против Украины.

"Визит является продолжением текущих договоренностей президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским по инклюзивному мирному процессу, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной", - сказал спикер.

Южная Африка объявляла о своей нейтральной позиции по войне в Украине. Сирил Рамафоса два года назад возглавил мирную инициативу шести африканских стран, но она не дала результатов.

Bloomberg также отмечает, что Зеленский и Рамафоса встретят в тот момент, когда пытаются наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны Украина усилила дипломатическую работу, в частности с Африкой и Глобальным Югом. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил несколько туров в страны Африки в попытках привлечь африканских лидеров к мирному процессу.

Россия в свою очередь также пытается усилить свое влияние в Африке. Так, в августе 2024 года военная хунта Мали и Нигер решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Они обвинили Украину в якобы поддержке повстанцев-туарегов, которые разбили колонну российских наемников "Вагнера" в Мали.

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