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Зеленский: наступит день, когда Крым вернется в Украину

Новости » Политика     18.05.2020 - 09:16
Зеленский: наступит день, когда Крым вернется в Украину
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Такое заявление президент сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Такое заявление он сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Telegram-канал.

Президент написал, что утро в 1944-м называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа.

"Только спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю", - написал он.

Зеленский считает, что на настанет тот день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - написал он.

Напомним, 18 мая в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тыс. человек.

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина продолжает ждать помощи со стороны США и Великобритании из-за нарушения Россией Будапештского меморандума.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКрым
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