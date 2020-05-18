Зеленський: настане день, коли Крим повернеться до України

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Таку заяву президент зробив в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Таку заяву він зробив в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Telegram-канал.

Президент написав, що ранок у 1944-му називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу.

"Лише через понад 40 років вони отримали змогу повернутися додому. Здавалося, всі лиха позаду. Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю", - написав він.

Зеленський вважає, що на настане той день, коли кримські татари та українці повернуться до рідних домівок.

"Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу!", - написав він.

Нагадаємо, 18 травня в Україні - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тис. людей.

Відзначимо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна продовжує чекати допомоги з боку США і Великобританії через порушення Росією Будапештського меморандуму.

Автор: Анастасия Рокитна