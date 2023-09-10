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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про наступ: якщо посунемо росіян з півдня - вони втечуть

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Якщо Збройні сили України ще трішки натиснуть на російських окупантів на півдні, то росіяни самі звідти втечуть.

Про це сказав український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За словами Зеленського, навіть обмежений прогрес на лінії фронту має важливе значення.

"Зараз у нас є рух. Це важливо", - сказав глава держави.

Він зазначив, що після важких початкових втрат і поспішно адаптованої тактики українські солдати нарешті прорвали першу з трьох основних оборонних ліній Росії в Запорізькій області. Президент наполіг, що великий прорив ще попереду.

"Якщо ми натиснемо на них з півдня, вони побіжать", - сказав Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Західні ЗМІ повідомляли, що українські бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ