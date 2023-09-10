RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о наступлении: если подвинем россиян с юга - они убегут

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Если Вооруженные силы Украины еще немного надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут.

Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

По словам Зеленского, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение.

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", - сказал глава государства.

Он отметил, что после тяжелых начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские солдаты наконец прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области. Президент настоял, что большой прорыв еще впереди.

"Если мы надавим на них с юга, они побегут", - сказал Зеленский.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботиного.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ