Зеленський: у нас з Трампом є розуміння, який може бути прогрес на полі бою

Між командами США та України є розуміння щодо того, що реально відбувається на полі бою і який може бути прогрес.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з журналістами.

Глава держави поінформував, що Україна провела кілька днів на Генасамблеї ООН, і як результат, є важливі політичні зміни та практичні кроки для нашої держави.

"Ми повернули повністю фокус. Головне питання - це Україна. Безумовно, питанням на Генасамблеї актуальним є Газа також. Дуже важливо, що Україна є питанням для всіх лідерів. Всі не тільки згадують, всі дуже хотіли різних форматів, різних зустрічей", - розповів президент.

Зеленський зазначив, Україна провела велику кількість зустрічей, і була дуже хороша зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Ми маємо розуміння між нашими командами, що реально відбувається на полі бою, і який може бути прогрес", - наголосив глава держави.

Окрім того, є позитив від економічної угоди, яку називають Mineral Deal. Також запрацював фонд і була велика зустріч з представниками американського бізнесу, які через фонд хочуть інвестувати в Україні.

"І це буде. Далі це переходить на рівень Кабінету міністрів. Ми домовилися, практичні всі зустрічі проведе вже прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, в жовтні в Америці", - уточнив Зеленський.

Також президент розповів, що була домовленість щодо купівлі зброї у США через різні програми. Зокрема, всі технічні зустрічі, починаючи вже з кінця вересня і початку жовтня, проведе українська делегація в США.

"Головні речі ми проговорили, з президентом погодили. Тепер переходимо до практичного втілювання. Ми також будемо працювати в енергетичному напрямку. Питання не тільки захисту, питання ким може і ким буде в майбутньому, віримо, що в найближчому майбутньому Україна між США і Європою", - додав глава держави.

Окрім великої угоди щодо зброї, яка має робочу назву "Мегаділ" стосовно покупки зброї США, сторони проговорили "Дронділ" і технічні команди починають працювати над цією угодою.

"Це наші дрони, які будуть купувати напряму США. Безумовно, ми проговорили і дипломатичні кроки щодо можливого завершення війни", - резюмував Володимир Зеленський.