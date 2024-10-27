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Зеленський наприкінці жовтня відвідає Ісландію

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня здійснить поїздку до Рейк’явіка. Там він відвідає засідання Нордичної ради.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Х.

Прем’єр-міністр Фінляндії повідомив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Проте він не уточнив, коли точно запланована зустріч. 

Зауважимо, що Нордична рада проводить свою 76-ту сесію в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи.  

Головною темою сесії цього року є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди. 

 

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