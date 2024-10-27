Зеленський наприкінці жовтня відвідає Ісландію

Прем’єр-міністр Фінляндії повідомив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Проте він не уточнив, коли точно запланована зустріч.

Зауважимо, що Нордична рада проводить свою 76-ту сесію в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи.

Головною темою сесії цього року є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди.