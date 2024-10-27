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Зеленский в конце октября посетит Исландию

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский в конце октября совершит поездку в Рейкьявик. Там он посетит заседание Нордического совета.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Х.

Премьер-министр Финляндии сообщил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Однако он не уточнил, когда запланирована встреча.

Отметим, что Нордический совет проводит свою 76-ю сессию в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы.

Главной темой сессии этого года является Мир и безопасность в Арктике. В повестке дня также возможно обновление Хельсинкского соглашения.

 

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Владимир ЗеленскийФинляндияИсландия