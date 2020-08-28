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Зеленский намерен выполнить условия ЕС для получения второго транша кредита

Киев, Пятница 28 августа 2020 17:26
Зеленский намерен выполнить условия ЕС для получения второго транша кредита
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Первый транш дадут без дополнительных условий, для второго нужны реформы

Украина намерена выполнить условия Европейского союза получение второго транша макрофинансовой помощи. Соответствующие намерения озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины

"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже к концу этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", - сказал Зеленский.

Он отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для поддержки макроэкономической стабильности и процесса реформ. Была выражена надежда, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий.

Напомним, Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширения и соседства. В их число вошла и программа помощи Украине в размере 1,2 млрд долларов.

Согласно Меморандуму, политические условия для Украины касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями.

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