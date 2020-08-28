Зеленський має намір виконати умови ЄС для отримання другого траншу кредиту

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перший транш дадуть без додаткових умов, для другого потрібні реформи

Україна має намір виконати умови Європейського союзу отримання другого траншу кредиту макрофінансової допомоги. Відповідні наміри озвучив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє прес-служба президента України

"Уряд України вже розпочав роботу над виконанням умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС, щоб уже до кінця цього року можна було отримати другий транш макрофінансової допомоги", - сказав Зеленський.

Он відзначив важливість рішення ЄС про надання Україні макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро для підтримки макроекономічної стабільності та процесу реформ. Було висловлено сподівання, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 млн євро буде виділений ближчим часом без додаткових умов.

Нагадаємо, Європейська комісія погодила вісім програм макрофінансової допомоги для підтримки партнерів по розширення та сусідства. У їх число ввійшла і програма допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд доларів.

Згідно з Меморандумом, політичні умови для України стосуються зміцнення управління державними фінансами, управління і верховенства закону, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення бізнес-клімату та управління державними підприємствами.