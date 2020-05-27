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Зеленский намерен "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ

Новости » Политика     27.05.2020 - 15:27
Зеленский намерен "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент хочет ГУАМ объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости возобновления работы в организации ГУАМ и сделать ее серьезным объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", - отметил президент.

Также собеседники обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Украинский президент надеется, что после завершения карантина страны смогут возобновить динамику двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Также Зеленский поблагодарил своего азербайджанского коллегу за предоставление гуманитарной помощи Украине.

Отметим, ГУАМ - организация, которая была создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Характерной чертой организации стала ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ.

Напомним, 26 мая Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийГУАМАзербайджан
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