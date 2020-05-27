ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський має намір "вдихнути нове життя" в ГУАМ

Новини » Політика     27.05.2020 - 15:27
Зеленський має намір "вдихнути нове життя" в ГУАМ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент хоче ГУАМ об'єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність відновлення роботи в організації ГУАМ і зробити її серйозним об'єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань.

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"ГУАМ можна зробити серйозним союзом і об'єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", - зазначив президент.

Також співрозмовники обговорили хід виконання низки масштабних проектів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.

Український президент сподівається, що після завершення карантину країни зможуть відновити динаміку двостороннього політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва.

Також Зеленський подякував свого азербайджанського колегу за надання гуманітарної допомоги Україні.

Зазначимо, ГУАМ - організація, яка була створена у 1997 році Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою. Характерною рисою організації стала орієнтація на європейські та міжнародні структури. Ініціатори спілки діяли поза рамками СНД.

Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський затвердив річну національну програму Україна-НАТО.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Володимир ЗеленськийГУАМАзербайджан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся