Зеленский намерен сформировать политику воспитания патриотов

Во время первого для Украины Дня молодежи, Зеленский обсудил с молодыми украинцами актуальные проблемы страны. Президент поддержал призыв обратить внимание на молодежь из украинской диаспоры.

"Мы гордимся тем, что у нас такая активная, прогрессивная и патриотическая молодежь. Это-наше будущее", - подчеркнул глава государства.

На встрече фельдшер Госпогранслужбы предложила создать специальные рекрутинговые центры, которые помогут молодому человеку понять, что армия - это честь защищать свою страну. Зеленский отметил, что поддерживает идею, в то же время он высказал мнение, что воспитание граждан, готовых защищать свою страну, зависит не только от этого.

Он также выступил за формирование единой государственной политики по воспитанию патриотических граждан, которые готовы защищать Украину.