Зеленский: нам нужен мир на наших условиях

Президент Владимир Зеленский заявил, что закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил президент, Украине нужен мир на ее условиях.

"Закончить войну и вернуть украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция. Она возможна в случае сохранения санкций", - заявил он.

Зеленский заявил о необходимости минского процесса и встречи в нормандском формате.

"Она (встреча в нормандском формате, - ред.) должно произойти и мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории", - добавил он.

Напомним, вчера в Золотом началось разведение войск. В частности, об этом подтвердили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Как ранее отмечалось, разведения должно было начались после семи дней соблюдения режима тишины на соответствующих участках. Впрочем, в ООС еще утром 29 октября сообщали об обстрелах возле Золотого.

Вместе с тем, в понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золотое-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия.