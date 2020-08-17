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Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание по валютной ипотеке

Киев, Понедельник 17 августа 2020 12:29
Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание по валютной ипотеке
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президента не устраивает один пункт закона, который расширяет предмет моратория

Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте. Президент предлагает принять закон в новой редакции.

Предложения обнародованы на странице законопроекта №3640 на сайте парламента.

Как отмечается в документе, принятый Радой закон создает правовую коллизию относительно имущества, которое не может быть изъято.

Президент предлагает продлить мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года. Но предлагает исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.

Президент предлагает принять закон без положения, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора".

Таким образом, предлагается продлить мораторий на взыскание имущества, если такое "недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества".

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 16 июля приняла закон о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте.

Этот закон подвергался критике со стороны Национального банка, поскольку препятствует развитию ипотечного кредитования.

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