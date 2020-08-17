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Зеленський наклав вето на закон про мораторій на стягнення за валютною ипотекою

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 12:29
Зеленський наклав вето на закон про мораторій на стягнення за валютною ипотекою
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президента не влаштовує один пункт закону, який розширює предмет мораторію

Володимир Зеленський повернув до Верховної ради закон щодо мораторію на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Президент пропонує ухвалити закон у новій редакції.

Пропозиції оприлюднені на сторінці законопроекту №3640 на сайті парламенту.

Як зазначається в документі, ухвалений Радою закон створює правову колізію щодо майна, яке не може бути вилучене.

Президент пропонує продовжити мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою, який діє з 2014 року. Але пропонує виключити з закону пункт 2, який розширює предмет мораторію.

Президент пропонує ухвалити закон без положення, за яким "не може бути примусово стягнуто (відчужено без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави/іпотеки або відповідно до кредитного договору".

Таким чином, пропонується продовжити мораторій на стягнення майна, якщо "таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна".

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 16 липня ухвалила закон щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Цей закон піддавався критиці з боку Національного банку, оскільки перешкоджає розвитку іпотечного кредитування.

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