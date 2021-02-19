Зеленский наградил военных за мужество в защите Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями ряд украинских военных, в том числе и посмертно. Награды вручены за мужество в ходе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
Указ №59/2021 размещен на сайте Офиса президента.
Орденом "За мужество" III степени награждены посмертно старшие матросы Кравченко Василий Сергеевич и Струк Илья Николаевич.
Медаль "За военную службу Украине" получил капитан Свинарчук Александр Олегович.
Медалями "Защитника отечества" награждены матрос Бучковский Артем Валерьевич и старший матрос Ромашка Владислав Александрович.
В январе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выдал своей первый наградной пистолет. Награду получил украинский генерал.
Также в декабре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.