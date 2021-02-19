Зеленський нагородив військових за мужність у захисті України

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами і медалями ряд українських військових, в тому числі і посмертно. Нагороди вручено за мужність в ході захисту державного суверенітету і територіальної цілісності країни.
Указ №59/2021 розміщено на сайті Офісу президента.
Орденом "За мужність" III ступеня нагороджені посмертно старші матроси Кравченко Василь Сергійович і Струк Ілля Миколайович.
Медаль "За військову службу Україні" отримав капітан Свинарчук Олександр Олегович.
Медалями "Захисника вітчизни" нагороджені матрос Бучковський Артем Валерійович і старший матрос Ромашка Владислав Олександрович.
У січні повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський видав перший нагородний пістолет. Нагороду отримав український генерал.
Також у грудні 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Національної гвардії старшого сержанта Віталія Марківа орденом "За мужність" III ступеня.