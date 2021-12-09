UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский наградил президента УЕФА орденом Ярослава Мудрого

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента УЕФА Александера Чеферина орденом Ярослава Мудрого (IV степени). Соответствующий указ был подписан в четверг, 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"За выдающийся личный вклад в поддержку футбола в Украине развитие европейского футбольного движения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Александера Чеферина", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с Александером Чеферином.

Ранее сообщалось, что Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Ожидается, что через 10 лет в стране будет достаточно развита для этого инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийУЕФА