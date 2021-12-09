Зеленский наградил президента УЕФА орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента УЕФА Александера Чеферина орденом Ярослава Мудрого (IV степени). Соответствующий указ был подписан в четверг, 9 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"За выдающийся личный вклад в поддержку футбола в Украине развитие европейского футбольного движения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Александера Чеферина", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Зеленский встретился с Александером Чеферином.
Ранее сообщалось, что Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Ожидается, что через 10 лет в стране будет достаточно развита для этого инфраструктура.