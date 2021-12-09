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Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025, - Зеленский

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 15:09
Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский и Александер Чеферин (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украина заинтересована в проведении футбольного Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 годах. А также может провести другие турниры европейского уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Он прибыл в Киева на празднование 30-летия Украинской ассоциации футбола.

По словам Зеленского, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций. В частности, заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Кроме того, УАФ рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Ожидается, что через 10 лет в стране будет достаточно развита для этого инфраструктура.

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