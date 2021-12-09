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Зеленский наградил президента УЕФА орденом Ярослава Мудрого

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Четверг 09 декабря 2021 19:32
Зеленский наградил президента УЕФА орденом Ярослава Мудрого Фото: президент УЕФА Александер Чеферин (UEFA.com)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента УЕФА Александера Чеферина орденом Ярослава Мудрого (IV степени). Соответствующий указ был подписан в четверг, 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"За выдающийся личный вклад в поддержку футбола в Украине развитие европейского футбольного движения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Александера Чеферина", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с Александером Чеферином.

Ранее сообщалось, что Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Ожидается, что через 10 лет в стране будет достаточно развита для этого инфраструктура.

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Владимир Зеленский УЕФА
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