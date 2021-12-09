Зеленський нагородив президента УЄФА орденом Ярослава Мудрого
Фото: президент УЄФА Александер Чеферін (UEFA.com)
Президент України Володимир Зеленський нагородив президента УЄФА Александера Чеферіна орденом Ярослава Мудрого (IV ступеня). Відповідний указ був підписаний у четвер, 9 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
"За видатний особистий внесок у підтримку футболу в Україні Розвиток європейського футбольного руху постановляю Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Александера Чеферіна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з Александером Чеферином.
Раніше повідомлялося, що Україна планує провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році. Очікується, що через 10 років в країні буде досить розвинена для цього інфраструктура.