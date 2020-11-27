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Зеленский наградил посмертно званием Героя Украины гендиректора КБ "Южное"

Автор: Роман Тверденко

Президент Владимир Зеленский наградил званием Герой Украины генерального директора конструкторского бюро "Южное" Александра Дегтярева. Он умер от коронавируса.

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Указ Зеленского размещен на сайте Офиса президента.

В сообщении сказано, что награда присвоена посмертно за "выдающийся личный взнос в развитие ракетно-космической галузи Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники".

О смерти Дегтярева от COVID-19 стало известно во вторник, 24 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавирусной болезни. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Как писало РБК-Украина, в конце октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.

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