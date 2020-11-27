Зеленский наградил посмертно званием Героя Украины гендиректора КБ "Южное"

Президент Владимир Зеленский наградил званием Герой Украины генерального директора конструкторского бюро "Южное" Александра Дегтярева. Он умер от коронавируса.

Указ Зеленского размещен на сайте Офиса президента.

В сообщении сказано, что награда присвоена посмертно за "выдающийся личный взнос в развитие ракетно-космической галузи Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники".

О смерти Дегтярева от COVID-19 стало известно во вторник, 24 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавирусной болезни. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Как писало РБК-Украина, в конце октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.