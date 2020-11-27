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Зеленський посмертно нагородив званням Героя України гендиректора КБ "Південне"

Автор: Роман Тверденко

Президент Володимир Зеленський нагородив званням Герой України генерального директора конструкторського бюро "Південне" Олександра Дегтярьова. Він помер від коронавірусу.

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Указ Зеленського розміщено на сайті Офісу президента.

У повідомленні сказано, що нагорода присвоєна посмертно за "видатний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розроблення новітніх зразків ракетно-космічної техніки".

Про смерть Дегтярьова від COVID-19 стало відомо у вівторок, 24 листопада.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусної хвороби. В мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Він лідирував на місцевих виборах.

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