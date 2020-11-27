Зеленський посмертно нагородив званням Героя України гендиректора КБ "Південне"

Президент Володимир Зеленський нагородив званням Герой України генерального директора конструкторського бюро "Південне" Олександра Дегтярьова. Він помер від коронавірусу.

Указ Зеленського розміщено на сайті Офісу президента.

У повідомленні сказано, що нагорода присвоєна посмертно за "видатний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розроблення новітніх зразків ракетно-космічної техніки".

Про смерть Дегтярьова від COVID-19 стало відомо у вівторок, 24 листопада.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусної хвороби. В мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Він лідирував на місцевих виборах.