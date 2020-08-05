Зеленский наградил погибших под Зайцево военных

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Военных посмертно наградили орденом "За мужество" III степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных, которые в июле погибли под Зайцево Донецкой области. Они посмертно награждены орденом "За мужество" III степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Кроме того, орденами посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко и сержант Алексей Золин. Первый из них погиб в апреле в результате разрыва миномета, второй - от снайперского огня на позициях в Луганской области.

Напомним, 13 июля в районе Зайцево подорвался украинский военнослужащий Дмитрий Красногрудь, эвакуационная группа выдвинулась на его поиски и попала в засаду; в результате погиб военный медик Николай Илин и еще один боец Ярослав Журавель получил ранения.

В последствии оказалось, что Журавель погиб, а их тела несколько дней находились в "серой зоне" и в дальнейшем боевики передали их Украине.